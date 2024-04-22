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Ганенко Арсентий Матвеевич

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ганенко Матвей

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ганенко Гаврил Арсентьевич

Мать ребёнка: Ганенко ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганенко Павел Арсентьевич

Мать ребёнка: Ганенко ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Владимир Арсентьевич

Мать ребёнка: Ганенко ?

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ганенко Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Ганенко ?

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко ?

Смерть
Неизвестно
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