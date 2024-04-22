Ганенко Арсентий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Ганенко Матвей
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Мать ребёнка: Ганенко ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганенко Павел Арсентьевич
Мать ребёнка: Ганенко ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Владимир Арсентьевич
Мать ребёнка: Ганенко ?
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ганенко Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Ганенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганенко ?
Смерть
Неизвестно