Ганенко Анастасия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Лисица Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Гаври (И) Ловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Гаври (И) Ловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ганна Гавриловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Федора Гаври (И) Ловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ганенко Дмитрий Гаври (И) Лович
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Матрёна (Матрона) Гаври (И) Ловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ганенко Михаил Гаври (И) Лович
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ульяна Гаври (И) Иловна
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Рождение ребёнка
13.01.1923
Сын: Ганенко Василий Гаври (И) Лович
Отец ребёнка: Ганенко Гаврил Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно