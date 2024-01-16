Ганенко Василий Гаври (И) Лович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1923
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923
Бракосочетание
1947
Жена: Ганенко Анна Петровна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганенко Анна Петровна
Смерть
2019