Ганенко Василий Гаври (И) Лович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко Василий Гаври (И) Лович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1923

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923

Отец: Ганенко Гаврил Арсентьевич

Мать: Ганенко Анастасия Емельяновна

Бракосочетание
1947

Жена: Ганенко Анна Петровна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганенко Анна Петровна

Смерть
2019
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