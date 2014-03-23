Ганенко (Лисица) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко (Лисица) Анна Петровна

Место рождения

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1927

Дата смерти

23.03.2014

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лисица Пётр Евтихьевич

Мать: Лисица Федосья Степановна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1947

Муж: Ганенко Василий Гаври (И) Лович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Василий Гаври (И) Лович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Василий Гаври (И) Лович

Смерть
23.03.2014
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