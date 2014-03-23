Ганенко (Лисица) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти23.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Лисица Пётр Евтихьевич
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
07.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Василий Гаври (И) Лович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Василий Гаври (И) Лович
Смерть
23.03.2014