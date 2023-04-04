Букин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1912
Дата смерти28.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1930
механик
Рождение ребёнка
03.06.1933
Дочь: Соболева (Букина) Альбина Ильинична
Мать ребёнка: Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна
Смерть
28.10.1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно