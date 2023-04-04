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Букин Илья Иванович

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

14.07.1912

Дата смерти

28.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912

Отец: Букин Иван Иванович

Мать: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна

Работа или профессия
1930
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
механик
Рождение ребёнка
03.06.1933

Дочь: Соболева (Букина) Альбина Ильинична

Мать ребёнка: Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
28.10.1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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