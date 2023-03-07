Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1888
Дата смерти29.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Желязко Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Букин Илья Иванович
Отец ребёнка: Букин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кашурников Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1918
Отец ребёнка: Букин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Букин Иван Иванович
Смерть
29.06.1958
Похороны
Неизвестно