Букина (Краснопеева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

05.05.1888

Дата смерти

29.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Желязко Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Букин Илья Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кашурников Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Букин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Букин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
29.06.1958
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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