Букин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1888
Дата смерти12.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Желязко Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Букин Илья Иванович
Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кашурников Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
31.12.1918
Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна
Смерть
12.08.1951
Похороны
Неизвестно