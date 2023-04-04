Букин Иван Иванович
мужской, родился 01.05.1888, Черновцы, Чернівецька область
умер 12.08.1951, Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дети
Желязко (Букина) Таисия Ивановна23.12.1909 г.р.
Букин Илья Иванович14.07.1912 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Желязко (Букина) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Букин Илья Иванович
Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кашурников (Букина) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
31.12.1918
Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна
Смерть
12.08.1951
Похороны
Неизвестно