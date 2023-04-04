Букин Иван Иванович 01.05.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Букин Иван Иванович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 01.05.1888, Черновцы, Чернівецька область

умер 12.08.1951, Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дети
Желязко (Букина) Таисия Ивановна23.12.1909 г.р.
Букин Илья Иванович14.07.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Черновцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Желязко (Букина) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Букин Илья Иванович

Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кашурников (Букина) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Букин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Букин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Букина (Краснопеева) Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Смерть
12.08.1951
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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