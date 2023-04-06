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Букин Иван Иванович

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Место рождения

Черновцы, Чернівецька область

Дата рождения

01.05.1888

Дата смерти

12.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Желязко Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Букин Илья Иванович

Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кашурников Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Букин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Букин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Букина Александра Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
12.08.1951
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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