Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна
Место рожденияКяхта, Россия
Дата рождения11.07.1914
Дата смерти25.10.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914
Кяхта, Россия
Работа или профессия
1932
бухгалтер
Рождение ребёнка
03.06.1933
Дочь: Соболева Альбина Ильинична
Отец ребёнка: Букин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Илья Иванович
Образование
Неизвестно
неоконченное высшее
Смерть
25.10.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище