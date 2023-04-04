Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова (Приимковская) Ольга Сергеевна

Федотова (Приимковская) Ольга Сергеевна

avatar

Место рождения

Кяхта, Россия

Дата рождения

11.07.1914

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Приимковская Ревекка Авраамовна

Кяхта, Россия
Работа или профессия
1932
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
бухгалтер
Рождение ребёнка
03.06.1933

Дочь: Соболева Альбина Ильинична

Отец ребёнка: Букин Илья Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Илья Иванович

Образование
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
неоконченное высшее
Смерть
25.10.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close