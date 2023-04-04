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Иванов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1897

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Федотова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна

Кяхта, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Федотов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.12.1932
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