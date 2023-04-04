Иванов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1897
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Федотова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна
Кяхта, Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Федотов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Приимковская Ревекка Авраамовна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.12.1932