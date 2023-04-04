Приимковская (Приимковская) Ревекка Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приимковская (Приимковская) Ревекка Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

?.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1897

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Федотова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Кяхта, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Федотов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.09.1944
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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