Приимковская (Приимковская) Ревекка Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти?.09.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1897
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Федотова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Кяхта, Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Федотов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
?.09.1944