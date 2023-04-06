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Федотов Владимир Сергеевич
Федотов Владимир Сергеевич
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Иванов Иван Иванович
Мать
Приимковская (Приимковская) Ревекка Авраамовна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Иванов Иван Иванович
Мать:
Приимковская Ревекка Авраамовна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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