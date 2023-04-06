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Федотов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Приимковская Ревекка Авраамовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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