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Миняев Сидор Иванович

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Миняев Иван Миньевич

Мать: Миняева Мария Степановна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Миняев Павел Сидорович

Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Миняев Кузьма Сидорович

Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Сын: Миняев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Миняев Дионисий Сидорович

Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миняева Прасковья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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