Миняев Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Миняев Иван Миньевич
Мать: Миняева Мария Степановна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Сын: Миняев Дионисий Сидорович
Мать ребёнка: Миняева Прасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно