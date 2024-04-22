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Миняев Кузьма Сидорович

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Миняев Сидор Иванович

Мать: Миняева Прасковья Семеновна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Миняева Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Миняева Екатерина Матвеевна

Ильиновка
Рождение ребёнка
1913

Сын: Миняев 1 сын Кузьмич

Мать ребёнка: Миняева Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миняева Екатерина Матвеевна

Смерть
После 1927
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