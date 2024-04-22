Миняев Кузьма Сидорович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Миняев Сидор Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Миняева Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Миняева Екатерина Матвеевна
Ильиновка
Рождение ребёнка
1913
Сын: Миняев 1 сын Кузьмич
Мать ребёнка: Миняева Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1927