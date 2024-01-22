Миняева Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Сын: Миняев Дионисий Сидорович
Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно