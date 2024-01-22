Миняева Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняева Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Миняев Павел Сидорович

Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Миняев Кузьма Сидорович

Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Сын: Миняев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Миняев Дионисий Сидорович

Отец ребёнка: Миняев Сидор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миняев Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно
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