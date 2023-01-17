Кочетова (Азанчевская) Юлия Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1891
Дата смерти16.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891
Рождение ребёнка
21.01.1915
Отец ребёнка: Кочетов Сергей Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1922
Отец ребёнка: Кочетов Сергей Дмитриевич
г. Тунис, Французский протекторат Тунис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1949
Бардо, г. Тунис, Французский протекторат Тунис