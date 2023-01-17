Кочетова (Азанчевская) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетова (Азанчевская) Юлия Васильевна

Кочетова (Азанчевская) Юлия Васильевна

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1891

Дата смерти

16.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891

Отец: Азанчевский Василий Васильевич

Мать: Азанчевская Юлия Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Кочетов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кочетов Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1922

Сын: Кочетов Баян Сергеевич

Отец ребёнка: Кочетов Сергей Дмитриевич

г. Тунис, Французский протекторат Тунис
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Сергей Дмитриевич

Смерть
16.02.1949
Бардо, г. Тунис, Французский протекторат Тунис
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close