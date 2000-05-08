Кочетов Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1915
Дата смерти08.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915
Бракосочетание
1945
Жена: Кочеткова Тереза
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Кочетов Алекс
Мать ребёнка: Кочеткова Тереза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурель Доминик
Мать ребёнка: Бурель Клодин
Смерть
08.05.2000
коммуна Дравей, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика