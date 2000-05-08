Кочетов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Сергей Сергеевич

Кочетов Сергей Сергеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.01.1915

Дата смерти

08.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915

Отец: Кочетов Сергей Дмитриевич

Мать: Кочетова Юлия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1945

Жена: Кочеткова Тереза

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Кочетов Алекс

Мать ребёнка: Кочеткова Тереза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурель Доминик

Мать ребёнка: Бурель Клодин

Смерть
08.05.2000
коммуна Дравей, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close