Кочетов Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Сергей Дмитриевич

Кочетов Сергей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1885

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Кочетов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кочетова Юлия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1922

Сын: Кочетов Баян Сергеевич

Мать ребёнка: Кочетова Юлия Васильевна

г. Тунис, Французский протекторат Тунис
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Юлия Васильевна

Смерть
После 1945
Республика Соединённых Штатов Бразилии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close