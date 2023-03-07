Кочетов Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1885
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1915
Мать ребёнка: Кочетова Юлия Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1922
Мать ребёнка: Кочетова Юлия Васильевна
г. Тунис, Французский протекторат Тунис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочетова Юлия Васильевна
Смерть
После 1945
Республика Соединённых Штатов Бразилии