Азанчевская (Вакар) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Вакар) Юлия Павловна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

25.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
29.03.1883

Муж: Азанчевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Тяжелова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Кочетова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Губская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич

Смерть
25.04.1938
Хамам-Лиф, пригород г. Туниса, Французский протекторат Тунис
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