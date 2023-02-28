Азанчевская (Вакар) Юлия Павловна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти25.04.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1883
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Тяжелова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Кочетова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Губская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Васильевич
Смерть
25.04.1938
Хамам-Лиф, пригород г. Туниса, Французский протекторат Тунис