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Азанчевский Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Азанчевский Василий Николаевич

Мать: Азанчевская Мария Ивановна

Бракосочетание
29.03.1883

Жена: Азанчевская Юлия Павловна

Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Тяжелова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна

Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Кочетова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Губская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Азанчевская Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Азанчевская Евгения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна

Смерть
1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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