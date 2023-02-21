Азанчевский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Бракосочетание
29.03.1883
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Тяжелова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Кочетова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Губская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Азанчевская Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Азанчевская Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Азанчевская Юлия Павловна
Смерть
1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния