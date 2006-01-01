Азанчевская (Друцкая-Соколинская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Азанчевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанчевская Софья Васильевна
Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно