Азанчевская (Друцкая-Соколинская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Друцкая-Соколинская) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Азанчевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанчевская Софья Васильевна

Отец ребёнка: Азанчевский Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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