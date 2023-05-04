Россамагин Яков Фирстов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Бракосочетание
18.10.1837
Рождение ребёнка
14.07.1838
Сын: Россамагин Трофим Яковлев
Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
21.04.1840
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
18.07.1841
Сын: Россамагин Никанор Яковлев
Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева
Военная служба
?.12.1841
Рождение ребёнка
28.08.1842
Дочь: (Россамагина) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева