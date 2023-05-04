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Россамагин Яков Фирстов

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1817

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Россамагин Фирст Александрович

Мать: Россамагина Василиса Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.10.1837

Жена: Россамагина Татьяна Алексеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1838

Сын: Россамагин Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
21.04.1840

Дочь: Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
18.07.1841

Сын: Россамагин Никанор Яковлев

Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
?.12.1841
Рождение ребёнка
28.08.1842

Дочь: (Россамагина) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Россамагина Татьяна Алексеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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