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Россамагин Трофим Яковлев
Россамагин Трофим Яковлев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1838
Пол
Мужской
Отец
Россамагин Яков Фирстов
Вычислено 1817 г.р.
Мать
Россамагина Татьяна Алексеева
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1838
Отец:
Россамагин Яков Фирстов
Мать:
Россамагина Татьяна Алексеева
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