Россамагин Трофим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россамагин Трофим Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1838

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1817 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1838

Отец: Россамагин Яков Фирстов

Мать: Россамагина Татьяна Алексеева

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