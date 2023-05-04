Россамагин Фирст Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россамагин Фирст Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Оксинья Фирстова

Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Россамагин Иван Фирстов

Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Россамагин Павел Фирстов

Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Россамагин Яков Фирстов

Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
До 1817
Мериновщина, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россамагина Василиса Михайлова

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