Россамагин Фирст Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Оксинья Фирстова
Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова
Место жительства
До 1817
Мериновщина, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Бракосочетание
Неизвестно