Россамагин Павел Фирстов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Рождение ребёнка
15.12.1834
Дочь: Россамагина Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
03.04.1837
Сын: Россамагин Георгий Павлов
Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
25.05.1838
Дочь: (Россамагина) Феодосия Павлова
Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
14.12.1840
Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова
Бракосочетание
04.02.1843