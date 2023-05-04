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Россамагин Павел Фирстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Россамагин Фирст Александрович

Мать: Россамагина Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
15.12.1834

Дочь: Россамагина Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Россамагина Василиса Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1837

Сын: Россамагин Георгий Павлов

Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1838

Дочь: (Россамагина) Феодосия Павлова

Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
14.12.1840

Сын: Россамагин Петр Павлов

Мать ребёнка: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1843

Жена: Россамагина (Копытова) Мавра Михайлова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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