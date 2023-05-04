(Россамагина) Оксинья Фирстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Россамагина) Оксинья Фирстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Россамагин Фирст Александрович

Мать: Россамагина Василиса Михайлова

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