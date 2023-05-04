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(Россамагина) Оксинья Фирстова
(Россамагина) Оксинья Фирстова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1808
Пол
Женский
Отец
Россамагин Фирст Александрович
Вычислено 1785 г.р.
Мать
Россамагина Василиса Михайлова
Вычислено 1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец:
Россамагин Фирст Александрович
Мать:
Россамагина Василиса Михайлова
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