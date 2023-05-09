Россамагина Василиса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: (Россамагина) Оксинья Фирстова
Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович
Рождение ребёнка
15.12.1834
Дочь: Россамагина Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Россамагин Павел Фирстов