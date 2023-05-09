Россамагина Василиса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россамагина Василиса Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россамагин Фирст Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: (Россамагина) Оксинья Фирстова

Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Россамагин Иван Фирстов

Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Россамагин Павел Фирстов

Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Россамагин Яков Фирстов

Отец ребёнка: Россамагин Фирст Александрович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1834

Дочь: Россамагина Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Россамагин Павел Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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