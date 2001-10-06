Мусатова (Иванова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1926
Дата смерти06.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1926
Отец: Иванов Василий Павлович
Мать: Иванова Мария Егоровна
Бракосочетание
24.12.1949
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.07.1953
Сын: Мусатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Мусатов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Осипова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович
Смерть
06.10.2001
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область