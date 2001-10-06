Мусатова (Иванова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова (Иванова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.04.1926

Дата смерти

06.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1926

Отец: Иванов Василий Павлович

Мать: Иванова Мария Егоровна

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
24.12.1949

Муж: Мусатов Николай Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.07.1953

Сын: Мусатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1956

Сын: Мусатов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Осипова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Мусатов Николай Александрович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
06.10.2001
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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