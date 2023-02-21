Иванова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти08.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1911
Сын: Иванов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Иванов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.04.1926
Дочь: Мусатова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко Елена Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куценко Нюра Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович
Смерть
08.10.1959
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
похоронена в г. Уфе