Иванова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1911

Сын: Иванов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
18.04.1926

Дочь: Мусатова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Итатский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенко Елена Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куценко Нюра Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Павлович

Смерть
08.10.1959
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
похоронена в г. Уфе
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