Мусатов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусатов Владимир Николаевич

Мусатов Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

15.07.1953

Дата смерти

12.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мусатова Антонина Васильевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порывай Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.04.1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close