Мусатов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1953
Дата смерти12.04.1995
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порывай Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусатов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.04.1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область