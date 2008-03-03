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Мусатов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1928

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928

Отец: Мусатов Александр Кириллович

Мать: Мусатова Евдокия Константиновна

1928 год указан по паспорту по легенде родился в 1926 году день рождение праздновали 8 февраля, а по паспорту 2 марта
Бракосочетание
24.12.1949

Жена: Мусатова Антонина Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Мусатова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1953

Сын: Мусатов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1956

Сын: Мусатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Осипова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
по семейной легенде родилась 19.12.1960 года
Смерть
03.03.2008
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умер в больнице. причина смерти рак почки Похоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославля
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