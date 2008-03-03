Мусатов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1928
Дата смерти03.03.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
02.03.1928
1928 год указан по паспорту по легенде родился в 1926 году день рождение праздновали 8 февраля, а по паспорту 2 марта
Бракосочетание
24.12.1949
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Мусатова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1953
Сын: Мусатов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Мусатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Осипова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Мусатова Антонина Васильевна
по семейной легенде родилась 19.12.1960 года
Смерть
03.03.2008
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умер в больнице. причина смерти рак почки Похоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославля