Осипова (Мусатова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
Дата смерти24.11.2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2013
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область