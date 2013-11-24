Осипова (Мусатова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мусатова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

01.01.1960

Дата смерти

24.11.2013

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1926 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мусатова Антонина Васильевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Юрий Васильевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Юрий Васильевич

Смерть
24.11.2013
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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