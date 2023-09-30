Муравьева Опросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Опросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Муравьев Иван Корнилович

Отец ребёнка: Муравьев Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Муравьев Ерон Корнилович

Отец ребёнка: Муравьев Корнило Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1923

Сын: Муравьев Галактион Корнилович

Отец ребёнка: Муравьев Корнило Иванович

Смерть
Неизвестно

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