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Муравьев Корнило Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Муравьев Иван Петрович

Мать: МУравьева Лукерья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Опросинья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Муравьев Иван Корнилович

Мать ребёнка: Муравьева Опросинья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Муравьев Ерон Корнилович

Мать ребёнка: Муравьева Опросинья

Рождение ребёнка
13.11.1923

Сын: Муравьев Галактион Корнилович

Мать ребёнка: Муравьева Опросинья

Смерть
Неизвестно

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