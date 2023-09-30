Муравьев Корнило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьева Опросинья
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Муравьева Опросинья
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Муравьева Опросинья
Рождение ребёнка
13.11.1923
Сын: Муравьев Галактион Корнилович
Мать ребёнка: Муравьева Опросинья
Смерть
Неизвестно