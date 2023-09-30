Муравьев Иван Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Муравьев Корнило Иванович
Мать: Муравьева Опросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Муравьев Терентий Иванович
Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна
Рождение ребёнка
07.08.1946
Смерть
Неизвестно