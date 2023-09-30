Муравьев Иван Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Иван Корнилович

Муравьев Иван Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Муравьев Корнило Иванович

Мать: Муравьева Опросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Муравьев Терентий Иванович

Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Рождение ребёнка
07.08.1946

Дочь: Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.