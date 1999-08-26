Муравьев Галактион Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1923
Дата смерти26.08.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1923
Отец: Муравьев Корнило Иванович
Мать: Муравьева Опросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Виктор Галактионович
Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Сын: Муравьев Константин Галактионович
Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна
Смерть
26.08.1999