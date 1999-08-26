Муравьев Галактион Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Галактион Корнилович

Муравьев Галактион Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1923

Дата смерти

26.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1923

Отец: Муравьев Корнило Иванович

Мать: Муравьева Опросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Виктор Галактионович

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.11.1946

Дочь: Бусыгина (Муравьева ) (Муравьева) Анфиса Галактионовна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Соболева (Муравьева ) (Муравьева) Полина Галактионовна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Фаина Галактионовна

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Муравьев Константин Галактионович

Мать ребёнка: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Смерть
26.08.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.