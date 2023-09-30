Муравьев Ерон Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Муравьев Корнило Иванович
Мать: Муравьева Опросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Махалова (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Ероновна
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мякишева (Муравьева ) (Муравьева) Агрепина Ероновна
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна
Смерть
1944