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Муравьев Ерон Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Муравьев Корнило Иванович

Мать: Муравьева Опросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Махалова (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Ероновна

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мякишева (Муравьева ) (Муравьева) Агрепина Ероновна

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Муравьев Яков Еронович

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Григорьевна

Смерть
1944

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