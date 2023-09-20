Корноухова Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: (дев.Корноухова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Корноухов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: (дев.Корноухова) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Корноухов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович
Смерть
Около 1917