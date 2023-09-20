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Корноухова Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Терентий

Мать: мать*

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: (дев.Корноухова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Корноухов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: (дев.Корноухова) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Корноухов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Корноухов Андрей Иванович

Смерть
Около 1917

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