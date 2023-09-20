Корноухов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Корноухов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Корноухов Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1917