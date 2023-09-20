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Корноухов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Корноухов Иван Яковлевич

Мать: Корноухова Ксения Артемьевна

Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Корноухов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Корноухов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Корноухова Анна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Анна Терентьевна

Смерть
Около 1917
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