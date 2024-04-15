Волокитин Акентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Волокитин Иван Федорович
Мать: Волокитина Ирина
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зеновья Акентьевна
Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вера Акентьевна
Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Волокитин Василий Акентьевич
Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Волокитин Филипп Акентьевич
Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Волокитин Семен Акентьевич
Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно