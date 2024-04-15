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Волокитин Акентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Волокитин Иван Федорович

Мать: Волокитина Ирина

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зеновья Акентьевна

Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вера Акентьевна

Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Волокитин Василий Акентьевич

Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волокитин Филипп Акентьевич

Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волокитин Семен Акентьевич

Мать ребёнка: Волокитина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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