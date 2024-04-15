Волокитина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шабалдин Василей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зеновья Акентьевна
Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вера Акентьевна
Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Волокитин Василий Акентьевич
Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Волокитин Филипп Акентьевич
Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Волокитин Семен Акентьевич
Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно