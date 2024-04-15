Волокитина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шабалдин Василей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зеновья Акентьевна

Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вера Акентьевна

Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Волокитин Василий Акентьевич

Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волокитин Филипп Акентьевич

Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волокитин Семен Акентьевич

Отец ребёнка: Волокитин Акентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Акентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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