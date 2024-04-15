Волокитин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Место жительства
С 1801
Из Тюменской округи Тугулымской волости
Рождение ребёнка
1815
Сын: Волокитин Акентий Иванович
Мать ребёнка: Волокитина Ирина
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Волокитина Ирина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Волокитина Настасья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волокитина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно