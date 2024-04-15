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Волокитин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Волокитин Федор Алексеевич

Мать: Волокитина Анна Михайловна

Место жительства
С 1801
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Тюменской округи Тугулымской волости
Рождение ребёнка
1815

Сын: Волокитин Акентий Иванович

Мать ребёнка: Волокитина Ирина

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Волокитина Ирина

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Волокитина Настасья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Настасья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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