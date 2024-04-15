Волокитина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1834 и 1841

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волокитин Акентий Иванович

Отец ребёнка: Волокитин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Волокитин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1841
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