Волокитина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1834 и 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Волокитин Акентий Иванович
Отец ребёнка: Волокитин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Волокитин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1841