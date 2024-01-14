Живой Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Живой Григорий
Мать: Живая Варвара
Бракосочетание
Около 1854
Жена: Живая Мария
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Живая Мария
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Живая Мария
Рождение ребёнка
Между ?.02.1858 и 1865
Сын: Живых Власов Павел
Мать ребёнка: Живая Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Максимовна
Смерть
Неизвестно