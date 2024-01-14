Живой Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живой Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.
Около 1828 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1856 г.р.
Между 1858 и 1865 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Живой Григорий

Мать: Живая Варвара

Бракосочетание
Около 1854

Жена: Живая Мария

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Живая Мария

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Живая Мария

Рождение ребёнка
Между ?.02.1858 и 1865

Сын: Живых Власов Павел

Мать ребёнка: Живая Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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