Живая Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живая Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1856 г.р.
Между 1858 и 1865 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1832

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854

Муж: Живой Семён

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Живой Семён

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Живой Семён

Рождение ребёнка
Между ?.02.1858 и 1865

Сын: Живых Власов Павел

Отец ребёнка: Живой Семён

Смерть
Неизвестно
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