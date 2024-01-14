Живая Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Яков
Бракосочетание
Около 1854
Муж: Живой Семён
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Живой Семён
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Живой Семён
Рождение ребёнка
Между ?.02.1858 и 1865
Сын: Живых Власов Павел
Отец ребёнка: Живой Семён
Смерть
Неизвестно