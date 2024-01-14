Живая Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живая Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1840 г.р.
Около 1847 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Артамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Живой Григорий

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Живой Семён

Отец ребёнка: Живой Григорий

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Живой Силай

Отец ребёнка: Живой Григорий

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Живых Захар

Отец ребёнка: Живой Григорий

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Живой Иван

Отец ребёнка: Живой Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живой Григорий

Смерть
Неизвестно
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