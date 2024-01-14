Живая Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Артамон
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Живой Григорий
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Живой Семён
Отец ребёнка: Живой Григорий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Живой Силай
Отец ребёнка: Живой Григорий
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Живых Захар
Отец ребёнка: Живой Григорий
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Живой Иван
Отец ребёнка: Живой Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Живой Григорий
Смерть
Неизвестно