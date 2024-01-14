Живой Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живой Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1840 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Живой Дорофей

Мать: Первая Жена Дорофея

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Живая Варвара

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Живой Семён

Мать ребёнка: Живая Варвара

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Живой Силай

Мать ребёнка: Живая Варвара

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Живых Захар

Мать ребёнка: Живая Варвара

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Живой Иван

Мать ребёнка: Живая Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живая Варвара

Смерть
Неизвестно
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