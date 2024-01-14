Живой Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Живой Дорофей
Мать: Первая Жена Дорофея
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Живая Варвара
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Живой Семён
Мать ребёнка: Живая Варвара
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Живой Силай
Мать ребёнка: Живая Варвара
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Живых Захар
Мать ребёнка: Живая Варвара
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Живой Иван
Мать ребёнка: Живая Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живая Варвара
Смерть
Неизвестно