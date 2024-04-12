Пауткин Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пауткина Авдотья Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Поздеева Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Виногорова Апполинария Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно