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Пауткин Сергей Андреевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пауткин Андрей Дмитриевич

Мать: Пауткина Ульяна Захаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пауткина Авдотья Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Поздеева Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Виногорова Апполинария Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Пауткин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пауткин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Пелагея Васильевна

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