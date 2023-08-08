Пауткина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пауткина Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Поздеева Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Виногорова Апполинария Сергеевна
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906