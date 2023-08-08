Пауткина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пауткина Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Поздеева Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Виногорова Апполинария Сергеевна

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Пауткин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пауткин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Пауткин Сергей Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Сергей Андреевич

Смерть
1906
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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