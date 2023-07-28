Пауткина Авдотья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПауткина Авдотья Сергеевна

Пауткина Авдотья Сергеевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Пауткин Сергей Андреевич

Мать: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл