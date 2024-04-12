Пауткин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пауткина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пауткина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Виногорова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пауткина Анна Семёновна