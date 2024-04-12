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Пауткин Иван Сергеевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Пауткин Сергей Андреевич

Мать: Пауткина Пелагея Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пауткина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пауткина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Виногорова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Анна Семёновна

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